Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesi Çağdaş Mahallesi’nde yapımı yeni tamamlanan 5 katlı bina saat 4 buçuk sularında büyük gürültüyle çöktü.

Çökme esnasında binanın yan tarafındaki iki apartman da ağır hasar gördü. Çöken binanın sokağına park edilen 3 otomobil de enkazın altında kaldı.

Olay esnasında sokakta kimsenin olmaması ve binanın boş olması sayesinde facianın eşiğinden dönüldü.

Daire sahiplerinin önümüzdeki günlerde binaya taşınmayı planladığı öğrenildi.



"Uçak düştü sandım"

Çöken binaya daire sahiplerinin ise önümüzdeki günlerde taşınmayı planladığı ortaya çıktı.

Çöken binanın zarar verdiği apartmanda oturan Uğur Budak, çökmenin sabah 04.30 sıralarında yaşandığını söyledi.

Uykudayken bomba sesi gibi bir sesle uyandıklarını aktaran Budak, “Ben bomba patladığını ya da uçak düştüğünü zannettim. Hemen çoluk çocuğu alıp kendimizi dışarı attık. Dışarı çıktığımızda gördüğüm ki 5 katlı bina bizim binanın üzerine doğru çökmüş" dedi.