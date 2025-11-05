Az Bulutlu 8.6ºC Ankara
AA 05.11.2025 06:23

Gaziantep'te 4 katlı rezidans alevlere teslim oldu

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde 4 katlı rezidansın en üst katında çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürülürken binada maddi hasar oluştu.

Gaziantep'te 4 katlı rezidans alevlere teslim oldu
[Fotograf: İHA]

Güneykent Mahallesi'ndeki 4 katlı rezidansın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rezidansın en üst katında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binayı tamamen sardı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bina tadilat nedeniyle boştu

Yangın sonrası rezidansta hasar oluştu. Yangının çıktığı binanın tadilat dolayısıyla boşaltılmış olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye görevlileri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Gaziantep Yangın İtfaiye
OKUMA LİSTESİ