Açık 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.11.2025 22:50

İzmir açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 7'si çocuk 28 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik insansız hava aracı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan hareketli lastik bottaki 7'si çocuk 28 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüpheliler ise jandarmaya götürüldü.

ETİKETLER
İzmir Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
'Koruyucu eldiven' zorunluluğu bisikletleri kapsamıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:15
Sudanlı Büyükelçi, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin Faşir'de "soykırım" gerçekleştirdiğini söyledi
22:54
Ambulans helikopter uçurumdan düşen kişi için havalandı
22:53
İşgalci İsrail, El Halil'deki eski pazar yerine yasa dışı yerleşim planını onayladı
22:21
Bakan Fidan, Finlandiya İslam Cemaati temsilcilerini kabul etti
22:17
Fransa'da TikTok'a "reşit olmayanları intihara sürüklediği" şüphesiyle ön soruşturma
21:39
İşgalci İsrail ordusu, Ramallah'ta bir Filistinliyi yaraladıktan sonra gözaltına aldı
Büyük Mısır Müzesi'nde Tutankamon'un altından yapılmış tabutu sergilendi
Büyük Mısır Müzesi'nde Tutankamon'un altından yapılmış tabutu sergilendi
FOTO FOKUS
Adana'da otomobil markete girdi, yaya kıl payı kurtuldu
Adana'da otomobil markete girdi, yaya kıl payı kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ