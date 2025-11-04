Açık 16.6ºC Ankara
AA 04.11.2025 17:44

İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne ceza

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandığını belirterek, "Yeni trafik kanunu teklifi Gazi Meclisimizin takdiriyle yürürlüğe girdiğinde, bu sürücü 60 gün boyunca bizlerle aynı yolda araç kullanamayacak." ifadesini kullandı.

İstanbul'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne ceza

İçişleri Bakanı Yerlikaya, NSosyal hesabından "Gereği yapıldı" başlığıyla yaptığı açıklamada, İstanbul'un Kağıthane ilçesinde kırmızı ışıkta geçen ve akrobatik hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsü E.B.A.'nın yakalandığını açıkladı.

Motosiklet sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nca idari para cezası uygulandığını belirten Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Yeni Trafik Kanunu Teklifi Gazi Meclisimizin takdiriyle yürürlüğe girdiğinde, bu sürücü 60 gün boyunca bizlerle aynı yolda araç kullanamayacak. İlk kez yeni trafik kanunu teklifine giren maddeye göre akrobatik hareketler yapan sürücüye, 46 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız, geriye doğru 5 yıl içinde ikinci defa geri alınanların sürücü belgelerini iptal edeceğiz. Araçlarını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Kırmızı ışıkta geçen sürücülerin, 3. kez ihlalinde 30 gün, 4. kez ihlalinde 60 gün, 5. kez ihlalinde 90 gün sürücü belgesini geri alacağız. 6. kez ihlalde ise sürücü belgelerini iptal edeceğiz. Trafik kurallarını yok sayıp kırmızı ışıkta geçen, trafikte şov yaparcasına akrobatik hareketler yapan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz gereğini yaparız."

