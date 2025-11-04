Az Bulutlu 21.7ºC Ankara
AA 04.11.2025 15:30

Kasımda "bahar" havası: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde

Bu hafta yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Sıcaklıkların İstanbul, Ankara ve İzmir’de 19 ila 24 derece arasında olması bekleniyor.

Kasımda "bahar" havası: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sıcaklıklar hafta sonuna kadar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.

İç ve doğu bölgelerinin çoğunlukla yağışsız geçeceğini aktaran Çelik, yarın için Marmara Bölgesi genelinde gök gürültülü sağanak geçişlerinin görüleceğini, perşembe ve cuma günleri ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de yağışların olacağını söyledi.

Hafta sonu ise sadece Trakya'nın batı kesimleri çok bulutlu ve yer yer kısa süreli sağanak geçişleri görülecek.

Üç büyükşehirde hava durumu

Ankara'da yarın için yağış beklenmediğini söyleyen Çelik, perşembe ve cuma günleri gök gürültülü sağanak geçişleri olacağını, en yüksek sıcaklıkların 19 ila 20 derece arasında seyredeceğini belirtti.

Çelik, İstanbul'da yarın, perşembe ve cuma günleri aralıklarla sağanak geçişlerinin görüleceğini, en yüksek sıcaklıkların İstanbul'da da 19 ila 20 derece civarında olacağını söyledi.

İzmir'de ise önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklenmediğini dile getiren Çelik, yarın, perşembe ve cuma günleri havanın bulutlu olacağını ve en yüksek sıcaklığın 23 ila 24 derece bandında olacağını aktardı.

