Seyir halindeki tırdan küçükbaş hayvan çalan 2 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'de iki şüphelinin plakasız sepetli motosikletle Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda seyreden tırın dorsesinden küçükbaş hayvan çaldığı anlar, aynı yönde seyreden bir aracın kamerasınca kaydedildi.

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının kayıtları incelendi.

Kayıtlarda, motosikletin hırsızlık olayından kısa süre sonra kaza geçirdiği ve şüphelilerin kazanın ardından motosiklet ile hayvanları bırakarak kaçtıkları tespit edildi.

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler S.V. ile M.M. ekiplerce yakalandı. Yapılan sorgulamada S.V.'nin hırsızlık ve taksirle yaralamadan 6, M.M.'nin ise 2 farklı suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan çalınan 7 küçükbaş hayvan, sahibine teslim edildi.