Duman 20.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.11.2025 12:00

Yaban keçisi öldüren 3 kişiye 1,9 milyon lira ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 yaban keçisini öldürdüğü belirlenen kişilere 1 milyon 901 bin 355 lira ceza kesti.

Yaban keçisi öldüren 3 kişiye 1,9 milyon lira ceza

DKMP'nin NSosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olaya ilişkin bilgi verildi.

Avcıların yasa dışı avlandıkları vurgulanan açıklamada, "Konya-Seydişehir'de gelen ihbar üzerine harekete geçen ekiplerimiz, içinde 3 kişinin bulunduğu aracı durdurarak yaptığı aramada, parçalanmış halde 2 yaban keçisi ve 1 yivli tüfek ele geçirdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yaban keçileri ile tüfeğe el konulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Şahıslara Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 1 milyon 880 bin lira tazminat ve 21 bin 355 lira idari para cezası olmak üzere toplam 1 milyon 901 bin 355 lira ceza uygulandı. Yaban hayatına zarar verenlere karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek."

ETİKETLER
Tarım ve Orman Bakanlığı
Sıradaki Haber
Anadolu Otoyolu'da kaza ulaşımı aksattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:35
ABD'de listeria bakterisi salgını: 6 kişi öldü, 25 kişi hastaneye kaldırıldı
12:38
Aile Yılı'nda devlet himayesindeki 1201 çocuk sıcak yuvaya kavuştu
12:25
İsrail'de hapishanede Filistinli esire tecavüzü ortaya çıkaran eski başsavcının cep telefonu aranıyor
12:19
Türk savunma sanayii Afrika’da vitrinde: BAMEX’25 başlıyor
12:47
Bakan Bayraktar: Terörsüz Türkiye idealimizin en somut örneğidir Gabar
12:14
İhracatta bir rekor daha
Belevi Gölü, yaşanan kuraklık nedeniyle alarm veriyor
Belevi Gölü, yaşanan kuraklık nedeniyle alarm veriyor
FOTO FOKUS
Adana'da otomobil markete girdi, yaya kıl payı kurtuldu
Adana'da otomobil markete girdi, yaya kıl payı kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ