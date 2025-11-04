Az Bulutlu 20.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.11.2025 10:26

Anadolu Otoyolu'nda kaza ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle kapanan Ankara istikametinde trafik akışı kontrollü sağlanmaya başladı.

Anadolu Otoyolu'nda kaza ulaşımı aksattı
[Fotograf: AA]

Otoyolun İstanbul istikameti Körfez ilçesi Hereke mevkisinde, toz şeker yüklü tır, cip ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonrası savrulan tır, bariyerleri aşarak Ankara istikametine geçti. Tır, bu yönde de bir hafif ticari çarparak durabildi.

Yaralananın bulunmadığı kaza sonrası bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otoyolun Ankara yönü trafiğe kapandı, araç yoğunluğu oluşan bölgede sürücüler, alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Ekiplerin yol temizleme çalışmaları ve tırın kaldırılmasının ardından güzergahta ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı.

ETİKETLER
Trafik Kazası
Sıradaki Haber
İstanbul merkezli "fal, büyü dolandırıcılığı" operasyonu: 62 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:15
Motosikletlerde "koruyucu eldiven" zorunluluğu
14:06
Migren ve baş ağrıları küresel halk sağlığı krizi
14:02
Motokuryelere indirimli yetki belgesinde süre 15 Kasım'da dolacak
13:48
Seyir halindeki tırdan küçükbaş hayvan çalan 2 şüpheli yakalandı
13:32
Gıda güvenliğine sıkı takip: 2 bin 125 işletmeye 157 milyon ceza
13:24
"Fitch Ratings'ten Türkiye açıklaması: Ekonomik toparlanma peş peşe not artışlarını getirdi
Göz içi enjeksiyon tedavisiyle görme kalitesi arttı
Göz içi enjeksiyon tedavisiyle görme kalitesi arttı
FOTO FOKUS
Adana'da otomobil markete girdi, yaya kıl payı kurtuldu
Adana'da otomobil markete girdi, yaya kıl payı kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ