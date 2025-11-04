Açık 20.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.11.2025 16:55

Gebze'de kolonları çatlayan bir bina daha boşaltıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 bina, kolonlarında çatlak oluştuğu gerekçesiyle tedbir amacıyla boşaltıldı. Binadan tahliye edilenler belediyenin tesislerine yerleştirildi.

Gebze'de kolonları çatlayan bir bina daha boşaltıldı

İstasyon Mahallesi Şehit Mücahit Okur Caddesi'nde 13 daire ve 3 iş yerinin bulunduğu dörder katlı 3 binanın kolonlarında çatlak oluştuğu ihbarı yapıldı.

Bölgeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, belediye ve polis ekipleri sevk edildi.

Güvenlik önlemi alınmasının ardından inceleme yapan ekipler, kolonlarında çatlak tespit edilen 3 binanın mühürlenmesini kararlaştırdı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Binadan tahliye edilen 42 kişiden 26'sı Büyükşehir Belediyesinin Balyanoz Koyu Sosyal Tesisleri'ne yerleştirildi.

Ekipler, çevredeki diğer binalarda da incelemelerini sürdürüyor.

Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Kosova Sokak'ta dün, kolonlarında çatlaklar oluşan 4 daireli 3 katlı apartman da tahliye edilmişti.

ETİKETLER
Kocaeli
Sıradaki Haber
Kasımda "bahar" havası: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:17
Hakkarili "sarı fırtına" lakaplı Gül Yıldız istedi, mezraya halı saha yapıldı
16:58
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 68 bin 872'ye çıktı
16:46
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Şili arasında iş birliği anlaşması
16:40
Bakan Kurum: Deprem bölgesinin dirilişi Türkiye'nin istikbal meselesidir
16:37
Zirai dondan etkilenen üreticilere yeni destek ödemesi
16:23
Fransız çimento devi Lafarge'ın "terör örgütünü finanse etmekten" yargılandığı dava başladı
İsrail güçleri, Batı Şeria'daki bir oto tamirhanesini tahrip etti
İsrail güçleri, Batı Şeria'daki bir oto tamirhanesini tahrip etti
FOTO FOKUS
Adana'da otomobil markete girdi, yaya kıl payı kurtuldu
Adana'da otomobil markete girdi, yaya kıl payı kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ