  Ankara
AA 04.11.2025 22:52

Ambulans helikopter uçurumdan düşen kişi için havalandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde uçurumdan yuvarlanan kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Ambulans helikopter uçurumdan düşen kişi için havalandı
[Fotograf: AA]

Gövdeli Mahallesi'nde ormanlık alanda ağaç kesimi sırasında dengesini kaybeden 48 yaşındaki Y.S. uçurumdan yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Y.S'nin durumunun ağır olduğunu tespit eden sağlık ekipleri, erken müdahale amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda ambulans helikopter talep etti.

Sağlık ekiplerince dağlık alandan alınan Y.S, ambulans helikopterle Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Karapınar Küme Evleri Bölgesi'nde ağaç kesimi sırasında Y.S'nin uçurumdan yuvarlandığını kaydetti.

Y.S'nin sağlık ekipleri tarafından alandan alınarak ambulans helikopterle hastaneye sevk edildiğini bildiren Yavuz, Y.S'ye geçmiş olsun temennisinde bulundu.

ETİKETLER
Malatya Ambulans Sağlık Bakanlığı
