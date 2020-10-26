Haber Giriş: Kaynak: AA
Gaziantep'te 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te uyuşturucu satıcısına yönelik operasyonunda, 2 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine, merkez Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 2 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, 10 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kılıç ele geçirildi.
Şüpheli S.C, gözaltına alındı.
Etiketler: UyuşturucuSon Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 12:48
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