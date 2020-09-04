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Gaziantep'te 100 kilogram eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 100 kilogram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, otoban girişinde uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.
Narkotik köpeği ile arama yapıldı
Narkotik madde arama köpeği "Maximilion" ile yapılan aramada aracın bagaj ve arka koltuk bölümünde 200 paket halinde 100 kilogram eroin ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Gaziantep uyuşturucu operasyonuSon Güncelleme: 4 Eylül 2020 Cuma 16:07
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