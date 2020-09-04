Yeni av sezonu büyük umutlarla başladı. Karadeniz'de yeni sezonda tezgahlar, balıkçıların ağlarına bol miktarda takılan palamutla şenlendi. Marmara'da balıkçılar da palamutta artış bekliyor.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Bandırma Su Ürünleri Balık Hali'nde önceki yıllara göre çok az palamut olduğunu, olan palamudun da Karadeniz'den geldiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Hamsinin de az miktarda olduğunu vurgulayan Sarı, "İstavrit çok az miktarda avlanıyor. Halde ve tezgahlarda av sezonu açıldığı günden beri günlük olarak gelen 3-4 bin kasa sardalya var. Sezonu sardalyanın götürdüğünü görüyoruz. Tezgahlarda lüfer yok, çok az barbun, tekir görüyoruz. Palamut var o da Karadeniz'den geliyor. Onun için Marmara'da balıkçı umduğunu bulamadı diyebiliriz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Deniz suyunun düşmesi bekleniyor

Sarı, deniz suyu sıcaklığı düştükçe bölgede balığın çoğalacağına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Önümüzdeki günlerde deniz suyu sıcaklıkları düştükçe Karadeniz’den palamut akını bu tarafa başlar ve Marmaralı balıkçılar da bolca balık avlayarak borçlarını kapatırlar. Verimli, karlı bir sezon geçirirler."

[Fotoğraf: AA]

Balık haline bugün 11 bin 750 çift palamut ve 1700 kasa sardalya geldi.

Bandırma Su Ürünleri Balık Hali'nde balıkçılık yapan Ali Çakıroğlu da Karadeniz'de bol miktarda palamut olduğunu belirterek, "Bugün tezgahlarımızı palamut süsledi. Tanesini 10 liraya satıyoruz. Hamsi 20 lira, sardalya 10-15 lira arasında" dedi.