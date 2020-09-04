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Kocaeli'de tarihi surlara zarar veren temel kazısı durduruldu
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tarihi surlara zarar veren temel kazısı durdurulup, firma hakkında tutanak tutuldu.
Kocaeli Müze Müdürlüğü ekipleri, Turgut Mahallesi Bağçeşme Mezarlığı arkasında tarihi surların temel kazısı sırasında zarar gördüğü bilgisi üzerine harekete geçti.
İnşaat alanında yapılan incelemede kazıyı durduran ekipler, firma hakkında tutanak tuttu.
Kocaeli Müze Müdürlüğü yetkilileri, kentteki kültürel mirasın korunması için çaba harcandığını, benzer durumlarla karşılaşıldığında vatandaşların kendilerine bilgi vermesinin önemini vurguladı.
Etiketler: temel kazısı tarihi sur KocaeliSon Güncelleme: 4 Eylül 2020 Cuma 15:45
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