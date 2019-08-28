Şenler, yaklaşık 8 aydır tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesinde bugün hayatını kaybetti.

Şenler'in, cenaze törenine ilişkin bilginin daha sonra paylaşılacağı belirtildi.

Şule Yüksel Şenler kimdir?

Gazeteci, yazar, senarist Şule Yüksel Şenler, Kayseri'de 29 Mayıs 1938'de altı kardeşin üçüncüsü olarak dünyaya geldi.

Şenler, başörtü konusunun eğitimli Müslüman kadının hayatına girmesine vesile olurken, gerek yazıları gerekse konferanslarıyla da 1960 ve 1970'li yıllara damgasını vurdu.

Birçok gazetede köşe yazıları kaleme alan Şenler, "Huzur Sokağı" romanıyla en çok okunan yazarlar arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan başsağlığı mesajını paylaştı.

Erdoğan, "Başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerinden, ömrünü gençliğin şuurlandırılmasına adayan değerli yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendilerine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." dedi.

Başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerinden, ömrünü gençliğin şuurlandırılmasına adayan değerli yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendilerine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun. pic.twitter.com/M7xkBVzBUa — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 28, 2019

Kaynak: TRT Haber, AA