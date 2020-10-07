İstanbul'un düşman işgalinden kurtulduğu 6 Ekim 1923'ün yıl dönümünde video mapping ve ışık gösterisi eşliğinde gerçekleştirilen törenle ziyarete açılan kuleyi ilk gün çok sayıda kişi ziyaret etti.

Müze, kalıcı ve geçici sergi alanları olarak tekrar yapılandırılan kuleye gelen misafirler, İstanbul manzarasını doyasıya izledi.

Nostaljik tramvay görünümünde tasarlanan gişeden Müze Kart alan ve COVID-19 tedbirleri kapsamında maske kontrolü ve ateş ölçümünün ardından sırayla içeri alınan vatandaşlar, müzeyi gezmeye asansörle çıktıkları en üst kattan başladı.

90 günlük restorasyon

Galata Kulesi Sorumlusu Hasan Karakaya, yaklaşık 90 günlük restorasyonun ardından açılan yapının sabah 10.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında ziyaret edilebildiğini söyledi.

Karakaya, ilk birkaç saat içinde 500'den fazla kişinin Galata Kulesi'ne geldiğini, talepler doğrultusunda ziyaret saatlerinin uzatılarak, müzenin gece de açık olmasını değerlendirdiklerini ifade etti.

COVID-19 tedbirleri kapsamında alınan önlemlerin titizlikle uygulandığının altını çizen Karakaya, "Bütün işaretlemeler yapıldı. Mesela 8 kişilik asansörlere en fazla 4 kişi binebiliyor. Güvenlik personeli maske kontrolü ve ateş ölçümü yapıyor. Bugünkü inanılmaz ilgiye rağmen kulede gerekli bütün önlemler alınıyor" dedi.

İnteraktif İstanbul maketi bulunuyor

Müze Kart ile yerli ve yabancı turistlerin 30 lira karşılığında gezebildiği kule ve içindeki sergilere ilişkin bilgi veren Karakaya, şunları söyledi:

"Müzede, coğrafya ve tarihi yapı gibi pek çok bilgiyi içeren 1:2.500 ölçekli interaktif bir İstanbul maketi var. Tarih boyunca İstanbul'un sembolik anlatımı, Galata ve surları ile Hezarfen Ahmed Çelebi ve rasathane dönemini anlatan sergilerin yanı sıra 6 Ekim İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun anlatıldığı güncel sergi de ziyaret edilebiliyor."

Beyoğlu Kültür Yolu

Kuleden görülen bina, yapı ve bölgelere ilişkin detaylı bilgilerin verildiği müze olarak planlanan Galata Kulesi'nde İstanbul'un ve Türkiye'nin özel günlerinin anlam ve öneminin anlatılacağı geçici sergiler de yer alacak.

Galataport'tan Taksim Meydanı'na uzanan "Beyoğlu Kültür Yolu" projesi kapsamında hayata geçirilen turistik rotadaki mekanların, İstanbul ile Türkiye'nin kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapması hedefleniyor.

Galata Kulesi'yle başlayan güzergah, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Emek Sineması, Mısır Apartmanı Mehmet Akif Ersoy Müze Evi, Atlas Pasajı İstanbul Sinema Müzesi ve Taksim Camii Kültür Merkezi ile devam ederek Atatürk Kültür Merkezi ve Kültür Sokağı ile son buluyor.