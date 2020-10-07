Irak sınırının hemen bitişindeki Dolan Mezrasında düzenlenen şenlikte Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, işçilerle pamuk topladı.

"Bundan sonra üretimle bereketle anılacak bu topraklar"

Kaymakam Kuruca yaptığı konuşmada güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde bölgenin huzura kavuştuğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Terör denilen belanın belini kırdık. Bundan sonrasında inşallah üretimle bereketle anılacak bu topraklar. Tekrar tarih boyunca olduğu gibi. Biz bu topraklarda geleceği hep beraber inşa edeceğiz. Birlikte el ele hep beraber yarınları inşa edeceğiz. Bu sene inşallah 19 bin dönümlük arazide pamuğun hasadını gerçekleştireceğiz."

Proigrama, Başverimli Belediye Başkanı Medeni Tatar, Silopi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Osmanoğlu, AK Parti Silopi ilçe Başkanı Rana Tellioğlu, Silopi Ziraat Odası Başkanı Agit Haşimoğlu da katıldı.