Aydoğan Mahallesi civarındaki parkta bir kişinin tehlikeli ırk köpek gezdirdiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Polisler, "presa canario" cinsi köpekle gezinen kişiyi tespit ederek, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine bildirdi. Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kişiye 9 bin 563 lira para cezası uyguladı.

Polis eşliğinde alınan köpek, Sivas Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi.