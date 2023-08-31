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Türkiye
AA 31.08.2023 19:07

Galata Köprüsü'ndeki güçlendirme çalışmasının ilk etabı tamamlandı

Galata Köprüsü'nde yapılan bakım ve onarım çalışmalarının ilk etabı tamamlandı.

Galata Köprüsü'ndeki güçlendirme çalışmasının ilk etabı tamamlandı
[Fotograf: AA]

Köprünün depreme karşı güçlendirilmesi ve kullanım ömrünün uzatılması amacıyla 13 Ağustos'ta başlatılan bakım onarım çalışmalarının 1. etabı bitti.

Karaköy-Eminönü istikameti, çalışmanın sona ermesinin ardından trafiğe açıldı.

Çalışmaların 2. etabı kapsamında Eminönü-Karaköy istikameti bugün trafiğe kapatıldı.

Belediye tarafından bölge esnafına gönderilen kısa mesajda, "Galata Köprüsü'nü depreme karşı güçlendirme ve kullanım ömrünü uzatma çalışmasına başlamıştık. Karaköy-Eminönü yönündeki çalışmayı tamamlayarak trafiğe açtık, 2. etap çalışması için Eminönü-Karaköy istikameti bir süre trafiğe kapalı kalacak. Karaköy istikametine gitmek için Ragıp Gümüşpala Caddesi-Unkapanı Kavşağı-Atatürk Köprüsü-Tersane Caddesi güzergahını kullanabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

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