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Türkiye
AA 31.08.2023 17:56

Kamyonun açılan damperi tünelin tabelalarını düşürdü

İzmir Çevre Yolu Bayraklı Tünelleri'nde seyir halindeki kamyonun açılan damperi, ışıklı bilgilendirme tabelalarını düşürdü. Olay anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Plakası öğrenilemeyen kamyonun damperi, tünelde seyir halindeyken açıldı. Damperin çarptığı ışıklı bilgilendirme tabelaları, tünelin tavanından yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, Karayolları ve polis ekipleri sevk edildi.

Trafiğin bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandığı kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

Öte yandan, tünel içinde seyir halindeki kamyonun damperinin açılması, ışıklı bilgilendirme tabelalarına çarpması, tabelaların seyir halindeki diğer otomobillerin önüne düşmesi ve sürücülerin fren yaparak durmasına ilişkin anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Kamyonun açılan damperi tünelin tabelalarını düşürdü
Kamyonun açılan damperi tünelin tabelalarını düşürdü
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