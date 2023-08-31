Kamyonun açılan damperi tünelin tabelalarını düşürdü

Plakası öğrenilemeyen kamyonun damperi, tünelde seyir halindeyken açıldı. Damperin çarptığı ışıklı bilgilendirme tabelaları, tünelin tavanından yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, Karayolları ve polis ekipleri sevk edildi.

Trafiğin bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandığı kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

Öte yandan, tünel içinde seyir halindeki kamyonun damperinin açılması, ışıklı bilgilendirme tabelalarına çarpması, tabelaların seyir halindeki diğer otomobillerin önüne düşmesi ve sürücülerin fren yaparak durmasına ilişkin anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.