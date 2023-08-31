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Türkiye
AA 31.08.2023 17:28

Karabük'te domuz zannettiği iddiasıyla tüfekle akrabasını yaralayan zanlı gözaltına alındı

Karabük'ün Yenice ilçesinde tarlada çalışan akrabasını domuz zannettiği için tüfekle vurduğunu öne süren şüpheli gözaltına alındı.

Karabük'te domuz zannettiği iddiasıyla tüfekle akrabasını yaralayan zanlı gözaltına alındı
[Fotograf: İHA]

Yamaç köyü Yukarı Mahallesi'ndeki mısır tarlasında tüfekle ateş edildiğini duyanlar, bu sırada tarlada çalışan D.A'yı kafasından yaralanmış halde buldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı kadın, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatan jandarma, tüfeği ateşleyen G.A'yı gözaltına aldı.

Zanlının ifadesinde, D.A'yı domuz zannettiği için ateş açtığını öne sürdüğü öğrenildi.

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