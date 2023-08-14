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Türkiye
AA 14.08.2023 15:35

Galata Köprüsü'ndeki çalışma trafik yoğunluğunu artırdı

Galata Köprüsü'nün derz değişimi ve asfalt yenileme çalışmaları için tek yönlü kapatılması bölgede trafiğe neden oldu.

Galata Köprüsü'ndeki çalışma trafik yoğunluğunu artırdı
[Fotograf: AA]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Karaköy-Eminönü yönündeki 20 gün sürecek 1. etap bakım çalışmaları dün itibarıyla başladı.

Köprünün Eminönü yönüne çıkan yol, yaklaşık 100 metre mesafeden dubalar ve beton bloklarla kapatıldı.

Çalışma alanı brandalarla çevrilirken, işçilerin iş makineleri eşliğinde çalışmaları sürüyor.

Galata Köprüsü'ndeki çalışma trafik yoğunluğunu artırdı

Köprüdeki trafiğin tek yöne düşmesi nedeniyle alternatif güzergahlara yönlendirilen sürücüler, uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

Eminönü-Karaköy istikametindeki 2. etap çalışmaları ise 20 gün sürecek.

Galata Köprüsü'ndeki çalışma trafik yoğunluğunu artırdı

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