Galata Köprüsü'ndeki çalışma trafik yoğunluğunu artırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Karaköy-Eminönü yönündeki 20 gün sürecek 1. etap bakım çalışmaları dün itibarıyla başladı.
Köprünün Eminönü yönüne çıkan yol, yaklaşık 100 metre mesafeden dubalar ve beton bloklarla kapatıldı.
Çalışma alanı brandalarla çevrilirken, işçilerin iş makineleri eşliğinde çalışmaları sürüyor.
Köprüdeki trafiğin tek yöne düşmesi nedeniyle alternatif güzergahlara yönlendirilen sürücüler, uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.
Eminönü-Karaköy istikametindeki 2. etap çalışmaları ise 20 gün sürecek.