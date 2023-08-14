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Türkiye
İHA 14.08.2023 15:16

Aracın kasasında yolculuk eden tarım işçileri dereye düştü: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı

Denizli’nin Tavas ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu, aracın kasasında yolculuk eden 4 tarım işçisi köprüden düştü.

Aracın kasasında yolculuk eden tarım işçileri dereye düştü: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı
[Fotograf: İHA]

Can pazarının yaşandığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı. Saat 13.30 sıralarında Tavas ilçesine bağlı Seki Mahallesi’nde meydana gelen kazada tarım işçilerini taşıyan Enver B. idaresindeki kamyonet, sürücünün kontrolünden çıkması sonucu köprünün bariyerlerine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın kasasında bulunan 4 tarım işçisi, yaklaşık 5 metrelik köprüden dereye düştü.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekibi yönlendirildi.

Aracın kasasında yolculuk eden tarım işçileri dereye düştü: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı

Dereye uçan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Olay yerine hızlıca giden Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Tavas itfaiye şubesi ekibi, dereye uçan yaralıları kurtarmak için hızlıca çalışma başlattı.

Zamana karşı mücadele veren itfaiyecilerin çabası sonucunda, üç tarım işçisi 3 ağır yaralı olarak kurtarılarak sağlık ekibine teslim edildi.

Köprüden düşen Havane Örgen isimli tarım işçisi, sağlık ekibinin yaptığı tüm çabalara rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Havane Örgen’in cansız bedeni otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Kazaya karışan aracın kaldırılması için bölgeye çekici yönlendirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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