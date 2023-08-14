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Türkiye
AA 14.08.2023 14:45

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 6 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 6 yaralı
[Fotograf: AA]

Kuzey Marmara Otoyolu'nda İstanbul yönüne giden Yusuf Ö'nün idaresindeki kamyonet, Karaabdülbaki mevkisinde emniyet şeridinde bekleyen İsmail Karataş'ın kullandığı pikaba çarptı.

Darbenin ardından hareket eden pikap da önünde duran Uğur Şahin'e ait hafif ticari araca vurdu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Pikapta sıkışan İsmail Karataş ve eşi Hatice Karataş, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kazada ağır yaralanan İsmail ve Hatice Karataş, ambulansla Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hafif ticari araçtaki Uğur Şahin, eşi Ece Şahin ile kızları Aysima Nezaket Şahin ve Emel Bengisu Şahin ise sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan İstanbul yönündeki ulaşım, kaza yapan araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

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