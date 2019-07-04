Köprünün Ankara yönünde trafiğe kapatılan 4 şeritte süren çalışmalarda bozulmuş asfalt iş makineleri ile kazındı. Köprünün demir tabliyelerinde zaman içinde oluşan paslanma ise kumlama yöntemiyle temizleniyor.

Şu anda köprünün pastan arındırılan bölümlerine iki ayrı izolasyon malzemesi sürülüyor. İzolasyon malzemesinin sürülme aşamasında güneşten ve yağmurdan etkilenmemesi için köprü üzerine hareketli çadırlar kuruldu. Çalışmalarda işçiler 3 vardiya halinde 24 saat aralıksız işlemlere devam ediliyor.

İzolasyon malzemesinin sürülmesinin ardından köprünün üstü özel bir asfalt ile kaplanacak. Köprünün güney bölümünde süren çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik yeni yapılan bölüme geçirilerek kuzey tarafta aynı çalışma tekrar edilecek.

Karayolları Genel Müdürlüğü, köprünün tamamlanma ve trafiğe açılış tarihi olarak 17 Ağustos 2019'u işaret etmişti.

Çalışmalar nedeniyle trafik yoğunluğu da devam ediyor.

Kaynak: DHA