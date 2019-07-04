Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Abdulvahap Ahmetov, ailesiyle birlikte otobüse bindi. Bir süre sonra fenalaşan Ahmetov'u gören sürücü Halit Çelik, güzergahından çıkarak hastane yoluna döndü.

Otobüsle devlet hastanesi acil servisine getirilen Ahmetov, burada tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayı anlatan sürücü Halit Çelik, "Yolcuyu Alanyurt Bölgesi'nden aldım. Orhaniye Mahallesi’ne geldiğimde yolcunun fenalaştığını gördüm. Öyle görünce ben de bastım gaza ve hastaneye yetiştirdim. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Geçmiş olsun, durumu iyiymiş" dedi.

O anlar otobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: DHA