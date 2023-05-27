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Türkiye
AA 27.05.2023 11:58

FSM, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümü kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

FSM, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü
[Fotograf: AA]

Müslüman doğunun ilk demokratik cumhuriyeti kabul edilen Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 105. yıl dönümü kutlanıyor. 

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı 28 Mayıs 1918’de Gürcistan’ın Tiflis şehrinde Mehmet Emin Resulzade başkanlığındaki Azerbaycan Milli Şûrası tarafından ilan edildi. Azerbaycan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olan Osmanlı Devleti, Nuri Paşa (Killigil) komutasındaki Kafkas İslam Ordusunu göndererek bağımsızlık mücadelesinde Azerbaycan’a destek vererek Bakü ve bölgelerdeki Ermeni çetelerini ve Bolşevik unsurlardan temizledi. 26 Haziran1918’de milli ordusunu kuran Azerbaycan, 27 Haziran'da devletin resmî dilinin Türkçe olduğunu tüm dünyaya ilan etti.

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümü kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı. 

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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) Azerbaycan
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