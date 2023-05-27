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Türkiye
DHA 27.05.2023 10:45

Gazeteci Engin Ardıç hayatını kaybetti

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında yaşamını yitirdi.

Gazeteci Engin Ardıç hayatını kaybetti

Engin Ardıç, bir süredir İstanbul'daki özel  hastanede tedavi görüyordu. Ardıç'ın bu sabah hayatını kaybettiği öğrenildi.

Altun'dan taziye mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ardıç'ın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Altun, "Medyamızın önemli isimlerinden, uzun yıllar kendine has üslubuyla yazdığı kıymetli yazılarla tanıdığımız Sabah Gazetesi yazarı Sayın Engin Ardıç’a Allah’tan rahmet, ailesine, okurlarına, sevenlerine ve tüm medya camiamıza başsağlığı diliyorum." dedi.

Engin Ardıç kimdir?

Engin Ardıç, mesleğe 1970 yılında, `Tiyatro '70` dergisinde başladı. Reklam yazarlığı, BBC Türkçe yayınlar servisi spikerliği, Cumhuriyet ve Politika gazetelerinde tiyatro ve edebiyat eleştirmenliği, Nokta Dergisi'nde yayın danışmanlığı, Dünya, Sabah, Star ve Akşam gazetelerinde köşe yazarlığı, Inter Star'da yorumculuk yaptı. Elele, Tempo, Playmen dergilerinde de yazılar yazdı.

Ardıç, 24 Şubat 2008 tarihinden bugüne dek Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapıyordu.

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