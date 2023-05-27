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Türkiye
AA 27.05.2023 10:42

Gaziantepli şehit ve gazi çocuklarına bisiklet hediyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediyesi olan bisikletler, Gaziantepli şehit ve gazi çocuklarına dağıtılmaya başlandı.

Gaziantepli şehit ve gazi çocuklarına bisiklet hediyesi
[Fotograf: AA]

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Mayıs Pazar günü Gaziantep ziyareti esnasında şehit ve gazi çocuklarına hediye ettiği bisikletler dağıtılıyor.

Gönderilen bisikletler, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve kaymakamlıklar tarafından il ve ilçelerde bulunan 495 şehit ve gazi çocuklarına hediye ediliyor.

Gaziantepli şehit ve gazi çocuklarına bisiklet hediyesi

Gençlerin ve çocukların spor ve sağlıklı yaşama özendirilmesi amacıyla farklı yaş gruplarına göre temin edilen bisikletlerin dağıtımı bu hafta tamamlanacak.

Aldıkları hediyelerden dolayı mutlu olduklarını bildiren şehit ve gazi çocukları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet görevlilerine teşekkür etti.

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