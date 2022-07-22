Haber Giriş: 22 Temmuz 2022 Cuma 10:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Freni boşalan vinç yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: İHA]
Çorum’da freni boşalan vincin yayalara ve seyir halindeki bir araca çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Çorum Çevreyolu Buharaevler kavşağında meydana geldi. Freni boşalan vinç, seyir halindeki bir otomobile ve yolun karşısına geçmeye çalışan geçmeye çalışan yayalara çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaş hastaneye kaldırılırken ekiplerin olay yerinde incelemeleri sürüyor.
Etiketler: Çorum Trafik Kazası
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