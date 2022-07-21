Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 23:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ayvalık açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ayvalık açıklarında bir lastik bot içerisinde göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.
Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 49 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı "TCSG-61" botuyla kurtarıldı.
Tıbbi yardımda bulunularak yiyecek ihtiyaçları giderilen yabancı uyruklular, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Etiketler: Balıkesir Düzensiz Göçmenler
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