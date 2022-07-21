İlçeye bağlı İkizkuyu Mahallesi’nde 25 dekarda alternatif ürün olarak ekimi yapılan lavanta hasadı başladı.

Kozmetik ve parfüm sanayinin yanı sıra sağlık sektöründe kullanılan lavanta çiçeklerinin açmasıyla hasadına başlanan lavantaların 20 miligram olarak şişelenen lavanta yağı 100 liraya alıcı buluyor.

"Lavantadan 25 dekarda 50 litre yağ yapıyoruz"

İkizkuyu Mahallesi’nde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü desteğiyle 25 dekar arazide lavanta ekimi yapan çiftçi Mehmet Ateş, "Lavanta yağıyla bitkisel tedavi gördükten sonra eşimle birlikte lavanta ekimi yaptık. Lavanta çok fazla su istemeyen bir bitki olmasından dolayı tercih edip, 25 dekarda 50 litre yağ yapıyoruz" dedi.

Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar ise alternatif ürün olarak ekilen lavantanın çiçek açmasıyla hasadına başlandığını ifade ederek, "Tarımda çeşitliliğin arttırılması, atıl durumdaki arazilerin tarıma kazandırılması amacıyla başlayan lavanta ekim alanın önümüzdeki günlerde artacağını düşünüyoruz" diye konuştu.