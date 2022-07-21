Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, milli atlet Ali Demir, 13-14 Temmuz tarihinde Denizli’de düzenlenen şampiyonada 3 bin metre engel yarışında altın madalya kazandı.

Kente dönen Demir ve antrenörü Burhan Boztepe, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan’a ziyarette bulundu.

Başarısından dolayı Demir ve antrenörünü tebrik eden Çalgan, şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemiz adına sağlanan başarıda Ağrılı bir sporcumuzun olmasından büyük mutluluk duydum. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Ali kardeşimiz daha önce düzenlenen müsabakalarda da dereceler elde ederek bizlere bu mutluluğu yaşatmıştır."