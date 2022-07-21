Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Kirişhane ölçüm istasyonu verilerine göre, geçen yıl bugün 7 metreküpsaniye akan nehrin, bu yıl son yapılan ölçümlerde 3 metreküpsaniye olarak ölçüldüğünü belirtti.

Tarihi Tunca Köprüsü'nün olduğu bölümde, nehrin ortasında, kum adacıkları ve öbek şeklinde otların çıktığı görüldü.

Bataklığa dönen nehir görüntüsü üreticileri korkuturken, uzmanlar su seviyesindeki düşüşün, mevsim yağışlarının yetersiz oluşundan ve tarımda yanlış sulamadan kaynaklandığını ifade etti.

[Fotoğraf: DHA]

Türkiye'nin yüzde 61 çeltik üretiminin yapıldığı Edirne'de, Tunca Nehri'ndeki su düşüşü, suda yetişen çeltiğin üreticisini de tedirgin etti.

15- 20 bin dönüm ekili çeltik bitkileri sussuz kaldı

Kentteki üreticiler, bölgedeki sorunların kalıcı çözümü için yetkililerden baraj yapılmasını istiyor. Edirne merkeze bağlı Avarız köyünden çeltik üreticisi Mesut Çakır, şunları söyledi:

"Son zamanlarda suyun seviyesi çok düştü. Nehirdeki su debisi 3 metreküp saniyeye kadar düştü. Bu da bizim için korku verici bir durum. Bunu 2 yıl önce de yaşamıştık. O yüzden bunun bizim kaderimiz olmamasını istiyoruz. Örneğin; geçen yıl nehir, saniyede 7 metreküp akıyordu. Şu an son yapılan ölçümlerde, 3 metreküpe kadar düştü. Bu şu demek, bölgede yaklaşık 15- 20 bin dönüm ekili çeltik bitkisi var, bunların susuz kalması demek. Çeltik yeterli su alamadığı zaman yapılan bunca emek, masraf boşa gitmiş olur. Bir daha seller de gelse, Tunca Nehri de taşsa çeltik kurumuş olur. Bu da bizim için iflas demektir."