Uygun peşinat, düşük taksit ve uzun vade..

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 24 ilde 3 bin 151 konutun satışını yapacak.

Düşük taksit ve uzun vade imkanı

2+1 ile 3+1 konutların fiyatları 163 bin liradan başlıyor. En düşük taksit ise 1442 lira olarak belirlendi.

Ev sahibi olmak isteyenler için yüzde 25'e kadar peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği de bulunuyor.

Konut satışının yapılacağı iller arasında İzmir, Kırıkkale, Sivas, Bursa, Kütahya ve Yozgat da yer alıyor.

Başvuru şartları

Başvuru yapacakların 18 yaşını doldurma ve Türk vatandaşı olma şartı bulunuyor.

Ayrıca başvuruda bulunacakların TOKİ'den konut satın almamış olması ve TOKİ'den konut kredisi kullanmamış olması da gerekiyor. Başvuruda 'kendileri ve birinci derece yakınlarının üzerine kayıtlı konut bulunmaması' şartı da aranıyor.

Başvurular 4 Ağustos'a kadar sürecek

24 ildeki kuralı satışa sunulacak konutlar için başvuru tarihleri il bazında değişiklik gösteriyor.

Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla yapılabiliyor. Konutlar için başvurular 4 Ağustos'a kadar sürecek.