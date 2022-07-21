Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 18:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te kepçeye çarpan tırda yangın çıktı
[Fotograf: AA]
Kilis'te kepçeye çarptıktan sonra alev alan tırın sürücüsü yaralandı.
Yasin Alkoç yönetimindeki tır, Kilis-Hatay kara yolunun Gülbaba köyü mevkisinde, Mehmet Fatih Can idaresindeki kepçeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın ön kısmında yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince tırdaki yangın söndürüldü.
Yaralanan tırın sürücüsü ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Etiketler: Kilis Trafik Kazası
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