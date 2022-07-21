Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 18:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da deprem mi oldu? Nerede kaç şiddetinde deprem oldu?
Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'dan da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'İn Gönen ilçesinde saat 18.44'te 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerin yaklaşık 12,32 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 21, 2022
Büyüklük : 4.6 (Mw)
Yer : Gönen (Balikesir)
Tarih-Saat : 21.07.2022, 18:44:23 TSİ
Enlem : 40.1590 N
Boylam : 27.4041 E
Derinlik : 12.32 km
Detay : https://t.co/BSoEtBR1Lh@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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