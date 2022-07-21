Valilikten yapılan açıklamaya göre, Buhara ve Kafkas, Medrese Mahallesi'nde inşaatına başlanan bina ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Buhara, Kırşehir'de yapılan yatırımların takipçisi olduklarını ifade etti.

Proje kapsamında yapımı devam eden binada 112 Acil Çağrı Merkezi ve AFAD İl Müdürlüğünün yanı sıra Kriz Merkezi ve Acil Durum Yönetim Merkezi birimleri bulunacak.