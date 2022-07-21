Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 17:57Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Adıyaman'da dron ile emniyet kemeri denetimi yapıldı
[Fotograf: İHA]
Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince dron ile emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi. Kemer takmayan sürücülere 196 TL para cezası uygulandı.
Ekipler, Adıyaman merkez Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı önünde emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirdi.
Sürücülerin yaşanabilecek kazaları en az hasarla atlatması için emniyet kemerinin oldukça önemli olduğundan bahseden trafik polisleri, sürücüleri araçlarına biner binmez kemerlerini takmaları gerektiğini de vurguladı.
Kemer takmayan sürücülere 196 TL para cezası uygulanırken denetimlerin sıklıkla devam edeceği ifade edildi.
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