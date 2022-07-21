Ekipler, Adıyaman merkez Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı önünde emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirdi.

Sürücülerin yaşanabilecek kazaları en az hasarla atlatması için emniyet kemerinin oldukça önemli olduğundan bahseden trafik polisleri, sürücüleri araçlarına biner binmez kemerlerini takmaları gerektiğini de vurguladı.

Kemer takmayan sürücülere 196 TL para cezası uygulanırken denetimlerin sıklıkla devam edeceği ifade edildi.