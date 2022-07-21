Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 18:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düğün konvoyunda yolu kapatan sürücülere ceza
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, düğün konvoyunda kara yolunu trafiğe kapattığı iddia edilen 2 kişiye cezai işlem uygulandı.
Osmangazi ilçesinde, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda ilerleyen düğün konvoyunda bulunan otomobil ve kamyonettekiler, bir süreliğine yolu trafiğe kapatarak meşale yaktı.
Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araçların plakalarını ve sürücülerini tespit etti.
Ekipler olayı gerçekleştiren D.A. ve D.E'ye idari para cezası uyguladı.
Sürücülerden D.A'nın ehliyetine psikotekniğe sevk edilmek üzere el konulduğu da öğrenildi.
Etiketler: Bursa
Son Haberler
- 00:45
- 00:41
- 00:35
- 00:36
- 00:30
Sıradaki Haber
Kırşehir Valisi Buhara, AFAD binasının inşaatında inceleme yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz