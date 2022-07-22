Necmettin Düz idaresindeki kontrolden çıkan vinç, Samsun-Ankara kara yolu Çorum Buharaevler Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için kaldırıma çıktı.

Bu sırada kaldırımda yürüyen iki kadına çarpan vinç, ardından arıza yaptığı için yol kenarına park edilen otomobile çarptı.

Yaklaşık 10 ton metal malzeme yüklü vinç, kaza yerinden yaklaşık 100 metre ileride durabildi.

Kazada, vincin çarptığı yayalar Satı Kılıç ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın hayatını kaybetti.

Yaralanan vinç sürücüsü, ambulansla kentteki bir özel hastanede tedavi altına alındı.

Sürücünün, vincin freninin boşaldığını, araçlara çarpmamak için kaldırıma yöneldiğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.