Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 19:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Freni boşalan tırdaki tonlarca demir araçların üzerine düştü
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir tırda yüklü inşaat demirlerinin park halindeki araçların üzerine düşmesi sonucu 7 otomobilde hasar oluştu.
Cengiz Tunç idaresindeki tır, Bayraktepe Mahallesi 392. Sokak'taki yokuşta freni boşaldı.
Bir süre yokuş aşağı geri geri ilerleyen tırın üzerindeki tonlarca inşaat demiri, park halindeki araçların üzerine düştü. Tır kendiliğinden durdu.
Büyük çapta hasarın oluştuğu kazada, 7 otomobil zarar gördü.
Etiketler: Kırıkkale
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