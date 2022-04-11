Arifiye Mollaköy göletleri mevkiinde, 5 ölü köpek bulundu. Görüntüleri cep telefonuyla sosyal medyada paylaşan bir hayvansever, köpeklerin zehirlenerek buraya atıldığını ileri sürdü.

Olaya tepki gösteren hayvansever Sibel Arın Sezer, "Görüntüler bana ulaştığında çok üzüldüm. Hiç mi Allah'tan korkmadınız ? Hiç mi vicdanınız yok sizin? Neden yapıyorsunuz, ne istiyorsunuz? Şehir merkezlerinde istemediniz ormanlara attınız, yine öldürüyorsunuz" dedi.

"Yapanlar cezalandırılmalı"

Köpekleri öldürenin bulunup cezalandırılması gerektiğini söyleyen Sezer ise, şöyle konuştu:

"Sayın valimize sesleniyorum, lütfen Arifiye Belediyesi bu bölgeye kamera yerleştirsin. Bizler de kulübelerini koyalım. Onları hep birlikte koruyalım. Onlar için el ele verelim. Bu katliamı kim yaptıysa bulunup cezalandırılmasını istiyoruz."