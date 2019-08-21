Üsküdar Burhaniye Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde park halindeki otobüs bilinmeyen bir nedenden dolayı hareket etti.

Hızlanarak araçlara vuran otobüs daha sonra direğe çarparak durabildi.

Faciadan dönülen anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA