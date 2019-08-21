Türkiye
Freni boşalan otobüs park halindeki araçlara çarptı
21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:51 - Son Güncelleme 21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:10
Üsküdar'da park halinde bulunan otobüsün aniden freni boşaldı. Otobüs üç aracı altına alırken, faciadan dönülen anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Üsküdar Burhaniye Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde park halindeki otobüs bilinmeyen bir nedenden dolayı hareket etti.
Hızlanarak araçlara vuran otobüs daha sonra direğe çarparak durabildi.
Faciadan dönülen anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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