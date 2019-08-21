İstanbul’da bugün yağması beklenen şiddetli yağış öncesinde Anadolu Yakası’nda gökyüzünü kara bulutların sardığı görüldü.

İstanbul Boğazı'nda gökyüzünü kaplayan kara bulutların ardından bölge bölge şiddetli yağış etkili oldu.

Çamlıca Tepesi'ne gelen turistler ve vatandaşlar yağmur altında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bazı ilçelerdeki alt geçitlerde ve yollarda su birikintisi oluştu, araçlar ilerlemekte zorlandı.

Bazı vatandaşlar da olası sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı otomobillerini kapalı alanlara bıraktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2 gün boyunca İstanbul'da aralıklarla sağanak riski bulunduğunu ve yaşanabilecek su baskınlarına karşı tedbir alındığını duyurmuştu.

İBB'nin açıklaması ise şöyleydi:

"Meteorolojik verilere göre, İstanbul'da Perşembe gününe kadar aralıklarla sağanak riski bulunuyor. İBB, yağış nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı. Vatandaşlar da ani yağmur ve su baskını riskine karşı uyarılıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İBB AKOM'un verilerine göre, 2 gün boyunca aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normalleri civarında 29-32 derece aralığında seyretmesi, hafta ortasına kadar (Perşembe) havada yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor.

İBB ekipleri, ani ve kuvvetli yağan yaz yağmurlarının yollarda göllenme ve kot seviyesinin altında kalan yerlerde su baskını hadiselerine neden olmaması için tedbirlerini aldı. Vatandaşlar da su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor."

Kaynak: AA, İHA