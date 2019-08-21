Bir tekstil firmasının işçilerini taşıyan Yılmaz Güney idaresindeki 20 S 0894 plakalı servis midibüsünün Fevzi Pınarbaşı yönetimindeki 07 AGJ 116 plakalı otomobille, 9 Ağustos Cuma günü, Sevindik Mahallesi Ankara Bulvarı'nda çarpışması başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, bulvarda ilerleyen otomobilin orta şeritte ilerlediği sırada, sol şeritte giden midibüse çarpması, ardından midibüsün devrilmesi yer alıyor.

Pamukkale ilçesinde, 9 Ağustos Cuma günü tekstil işçilerini taşıyan servis midibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA