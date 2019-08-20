İstanbul aniden bastıran yağmura teslim oldu.

Şiddetli sağanak nedeniyle yollar çöktü, iş yerleri su altında kaldı.

Cumartesi yaşanan su baskınlarının izleri silinmeye çalışılırken, hava durumu ile ilgili yeni bir uyarı geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki 2 güne dikkati çekti. Aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiği belirtildi. Belediye ekiplerinin tedbir aldığı vurgulandı.

İstanbul'da 2 güne dikkat

Beklenen yağışla ilgili bir uyarı da Meteoroloji'den geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahminleri Uzmanı Cengiz Çelik, "İstanbul için gök gürültülü sağanak bekliyoruz ama kuvvetli yağış şu anda görünmüyor. Ancak yine de son tahminleri takip etmekte fayda var. Perşembe günü de yine istanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz." dedi.

Sıcaklıkların ise hafta boyunca mevsim normalleri civarında, 29 - 32 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber