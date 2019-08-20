Limanlarda hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Av yasağının kalkmasına artık sayılı günler kaldı. Balıkçılar 1 Eylül'de "Vira Bismillah" demek için gün sayıyor.

Son hazırlıklar yapılıyor

Çalışmalar, 15 Nisan'da av yasağı ile birlikte başladı. Zarar gören ağlar ve tekneler için artık onarım zamanıydı. 4 aydır devam eden hummalı hazırlıklarda artık son günlere gelindi.

Herkesin farklı bir işi var.

Kimi ağlara dolanmış, kiminin elinde fırça ve boya...

Çalışmalar sabahın ilk saatlerinde başlıyor, hava kararana kadar aralıksız sürüyor. Çalışanların kimi tarihi yarımadada yaşıyor, kimi de gurbette. Emeklerinin karşılığını almaksa tek istekleri...

Palamut azaldı; umut hamside

Peki sezonun ilk avında ağlar hangi balıklarla dolacak?

Yeni sezon için beklenti yüksek. Ancak palamut için umut verici bir tablo yok. Bu nedenle de özellikle hamsi ağlarının tamirine ağırlık verildi.

Balıkçıların gözü 1 Eylül'de

Ağlar teknelere istif edilecek, kumanyalar ve mazot alınacak ve 1 Eylül'de av sezonunun başlamasıyla tekneler denize açılacak.

Haber: Ceyda Muslu

Kamera: Deniz Özbek