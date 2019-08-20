Türkiye hafta sonunu yağışla geçirdi. Sıcaklıklar düştü, aşırı yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre yağışlar devam edecek.

Sıcaklıklar hafta içinde mevsim normallerinin altında olacak.

Yağışlar devam edecek

Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, "Kuzey ve iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak artıyor. Hafta sonuna kadar da Orta ve Doğu Karadenizin kıyı kesimlerinde yağışların aralıklı olarak devam etmesini beklemekteyiz." dedi.

Meteoroloji özellikle çarşamba günü için İstanbulluları uyardı.

Yavuz, İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanakların devam edeceğini belirterek şöyle devam etti:

"Çarşamba günü biraz sıkıntılı, özellikle Anadolu yakasında yerel kuvvetli yağışların görülme ihtimali var, bunun uyarısını yapacağız." dedi.

Ankara'da sıcaklık mevsim normallerinin altında

Ankara'da da sağanak geçişleri olacak. Perşembeye kadar hafif kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak var sıcaklıklar oldukça düşük mevsim normallerinin altında 24-25 derecelerde.

İzmir'de yağış yok

İzmir'de ise parçalı az bulutlu bir hava görülecek. Sıcaklık 30-31 derece civarında seyredecek.

Kaynak: TRT Haber