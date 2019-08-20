Türkiye
Başkentte kaçakçılık operasyonu
20 Ağustos 2019 Salı 06:10 - Son Güncelleme 20 Ağustos 2019 Salı 06:17
Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda cinsel güç artırıcı ve satışı yasak olan sahte ürün ele geçirildi.
Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Emtia ve Kültür Büro Amirliği ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda cinsel güç artırıcı ve satışı yasak olan sahte ürün bulundu.
Operasyonda bir şüpheli gözaltına alınırken, polisin soruşturması sürüyor.
Kaynak: AA
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